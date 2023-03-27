«Спартак» хочет получить свыше 100 миллионов рублей за права на нападающего Мальцева

Как стало известно «СЭ», несколько команд КХЛ заинтересованы в подписании контракта на будущий сезон с нападающим Михаилом Мальцевым, который выступает в фарм-клубе «Колорадо» в АХЛ.

В России права на 25-летнего игрока принадлежат «Спартаку», который получил их в результате резонансного обмена защитника Александра Никишина в СКА. Московский клуб хочет выручить за Мальцева компенсацию свыше 100 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Мальцев провел 20 матчей в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Колорадо» и набрал 15 (8+7) очков. В НХЛ за «Эвеланш» в этом сезоне он провел пять игр.