«Спартак» и минское «Динамо» сыграют в Ташкенте 22 декабря

«Спартак» и минское «Динамо» проведут матч в рамках KHL World Games в регулярном чемпионате лиги.

Встреча состоится на «Хумо Арене» в Ташкенте 22 декабря 2024 года. Арена вмещает 12 тысяч зрителей.

Узбекистан станет 16-й страной, в которой пройдут матчи КХЛ, а Ташкент — 49-м городом.