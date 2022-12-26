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Сегодня, 14:03

«Спартак» и новокузнецкий «Металлург» произвели обмен игроками

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» оформил сделку с клубом ВХЛ, «Металлургом» из Новокузнецка.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в обмен на 24-летнего защитника «Химика» Максима Афанасьева, новичками системы московского клуба стали 22-летний защитник сборной Белоруссии Павел Воронов и 19-летний нападающий Кирилл Шумилов.

Воронов стал победителем Кубка Первого канала в составе белорусской команды, а в своем дебютном сезоне ВХЛ провел за «Кузню» 26 матчей, набрав семь (2+5) очков и показатель полезности «+8».

Шумилов ранее привлекался в юниорскую сборную России, а в нынешнем сезоне набрал 19 (11+8) очков в 22 матчах за молодежную команду из Новокузнецка и успел провести 45 игр и набрать 4 (3+1) очка в последних двух сезонах за «Металлург» в ВХЛ.

Источник: ХК Спартак
ХК Металлург (Новокузнецк)
ХК Спартак (Москва)
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