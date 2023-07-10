«Спартак» и «Вегас» согласовали аренду Морозова

«Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду нападающего Ивана Морозова на один сезон, сообщает пресс-служба московского клуба. В ближайшее время красно-белые подпишут однолетний контракт с игроком.

23-летний центрфорвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, был выбран во втором раунде драфта НХЛ, а в 2021 году сыграл на чемпионате мира за национальную сборную России.