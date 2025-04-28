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Сегодня, 11:36

«Спартак» и Жамнов договорились о продлении контракта

Александр Абустин
Алексей Жамнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о своем будущем в команде.

— Останетесь ли вы в «Спартаке»?

— У нас есть договоренность на словах, на этой неделе будет финальный диалог и все объявят.

— Будут ли изменения в тренерском штабе?

— Нет, я хотел бы, чтобы все остались. Если будут изменения, то только с точки зрения усиления.

— Выдвигали ли вы условия по игрокам, которых хотите?

— Вы поймите правильно, еще рано говорить, кем мы усилимся. Ясно, что нужно усиление, и мы знаем эти позиции. Я озвучил руководству, что я вижу, и у нас есть взаимопонимание в этом вопросе.

«Спартак» в этом розыгрыше Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» в серии второго раунда со счетом 3-4.

Жамнов возглавляет московский клуб с марта 2023 года. Его контракт действует до конца сезона-2024/25.

6
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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