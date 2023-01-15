«Спартак» на своем льду обыграл «Куньлунь»

«Спартак» на своем льду победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей забитыми голами отметились Андрей Локтионов, Александр Хохлачев и Семен Ручкин.

За «Куньлунь» шайбы забросили Девин Броссо и Колин Кэмпбелл.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке с 41 баллом.

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«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Броссо — 10 (Уэрек, Ловерде), 9:07 — 0:1. Локтионов — 9, 27:20 — 1:1. Хохлачев — 15 (Кровяков, Старченко), 33:21 — 2:1. Ручкин — 1 (Кин, Хохлачев), 35:34 — 3:1. Кэмпбелл — 1 (бол., Челиос), 40:47 — 3:2.

Вратари: Куликов — Смит (58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 42 (20+16+6) — 32 (9+8+15).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

15 января. Москва. Мегаспорт. 4203 зрителя