«Спартак» и «Куньлунь» в воскресенье, 24 декабря, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на МСА «Лужники» в Москве. Начало — 14:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры «Спартак» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» набрал 60 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Куньлуня» 35 баллов, команда находится на 9-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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