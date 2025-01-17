Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:59

«Спартак» победил «Куньлунь»

Telegram Дзен

«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» — 2:0.

Шайбы забросили нападающие Андрей Локтионов и Адам Ружичка. Вратарь москвичей Дмитрий Николаев отбил все 25 бросков гостей.

Красно-белые прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, китайская команда потерпела второе поражение подряд после семи побед.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Локтионов — 13 (Беляев, Морозов), 8:59 — 1:0. Ружичка — 19 (Филин), 23:49 — 2:0.

Вратари: Николаев — Смит.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 29 (12+14+3) — 25 (12+5+8).

Судьи: Раминг, Соин.

17 января. Москва. Мегаспорт. 9067 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
2
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Тедеско уволен с поста главного тренера сборной Бельгии
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
СМИ сообщили о вывозе украинок из Польши для создания «Украинского легиона»
СМИ узнали об активных продажах россиянами и финнами недвижимости в Эстонии
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя