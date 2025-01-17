«Спартак» победил «Куньлунь»

Сегодня, 21:59
«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» — 2:0.
Шайбы забросили нападающие Андрей Локтионов и Адам Ружичка. Вратарь москвичей Дмитрий Николаев отбил все 25 бросков гостей.
Красно-белые прервали 3-матчевую безвыигрышную серию, китайская команда потерпела второе поражение подряд после семи побед.
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Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Локтионов — 13 (Беляев, Морозов), 8:59 — 1:0. Ружичка — 19 (Филин), 23:49 — 2:0.
Вратари: Николаев — Смит.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 29 (12+14+3) — 25 (12+5+8).
Судьи: Раминг, Соин.
17 января. Москва. Мегаспорт. 9067 зрителей