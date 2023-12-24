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Сегодня, 16:25

Гол Ковальчука и рекордная шайба Голдобина помогли «Спартаку» обыграть «Куньлунь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» дома одержал победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Победу красно-белым принесли шайбы Михала Чайковски, Николая Голдобина, Андрея Локтионова, Егора Филина и Ильи Ковальчука. 40-летний Ковальчук отличился в первом матче после возвращения в «Спартак»

Голдобин благодаря голу побил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон в регулярном чемпионате КХЛ.

За «Куньлунь» отличились Джек Родуолд и Спенсер Фу.

«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Чайковски — 8 (Голдобин), 5:48 — 1:0. Голдобин — 28 (Мальцев, Порядин), 11:46 — 2:0. Локтионов — 9 (бол., Бурмистров, Принс), 19:43 — 3:0. Филин — 7 (Принс, Савиков), 32:21 — 4:0. Родуолд — 6 (мен., Челиос), 37:12 — 4:1. С. Фу — 5 (П. Фу, Кэмпбелл), 46:14 — 4:2. Ковальчук — 1 (п.в., Локтионов), 58:15 — 5:2.

Вратари: Николаев — Смит (57:21 — 58:15).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 41 (24+7+10) — 27 (5+10+12).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

24 декабря. Москва. МСА Лужники. 4277 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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