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Сегодня, 18:20

«Спартак» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Спартак» и «Куньлунь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram
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«Спартак» и «Куньлунь Ред Стар» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Куньлунь» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате-2024/25 команды встречались дважды: в ноябре победу одержал «Спартак» (5:1), в декабре — «Куньлунь» (4:2).

«Спартак» набрал 57 очков в 44 играх, «Куньлунь» — 44 в 45. В предыдущих играх сезона «Спартак» уступил «Автомобилисту» (2:3), а «Куньлунь» — «Авангарду» (2:3).

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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