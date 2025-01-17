«Спартак» и «Куньлунь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» и «Куньлунь Ред Стар» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Куньлунь» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате-2024/25 команды встречались дважды: в ноябре победу одержал «Спартак» (5:1), в декабре — «Куньлунь» (4:2).

«Спартак» набрал 57 очков в 44 играх, «Куньлунь» — 44 в 45. В предыдущих играх сезона «Спартак» уступил «Автомобилисту» (2:3), а «Куньлунь» — «Авангарду» (2:3).