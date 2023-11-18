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Сегодня, 16:20

«Спартак» победил «Ладу», Голдобин установил рекорд красно-белых по голам за сезон в КХЛ

Руслан Минаев
Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У красно-белых дубль оформил Николай Голдобин. Форвард забил 23-й и 24-й голы в этом сезоне и установил рекорд клуба за сезон в регулярке КХЛ. Голом и передачей отличился Александр Бурмистров.

У гостей голы забивали Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.

«Спартак» набрал 49 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Жамнова одержала третью победу подряд.

«Лада» потерпела второе поражение кряду. Тольяттинцы с 42 очками занимают третье место в таблице «Востока».

21 ноября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Лада» 20-го числа примет минское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Пашин — 7 (Талалуев), 2:22 — 1:0. Бурмистров — 1 (Голдобин, Рукавишников), 8:14 — 2:0. Голдобин — 23 (Порядин, Бурмистров), 14:13 — 3:0. Червоненко — 3 (мен., Грошев), 19:36 — 3:1. Цыплаков — 14 (Савиков), 33:31 — 4:1. Кугрышев — 9 (Сафин, Бородкин), 37:57 — 4:2. Голдобин — 24 (бол., Чайковски), 43:35 — 5:2. Михайлов — 1 (мен., М. Березин), 57:59 — 5:3.

Вратари: Рибар — Подъяпольский (58:34).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 37 (12+18+7) — 27 (11+5+11).

Судьи: Васильев, Шувалов.

18 ноября. Москва. Мегаспорт.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Лада
ХК Спартак (Москва)
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