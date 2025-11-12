«Спартак» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ 12 ноября

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Локомотив

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Локомотив» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Москве покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля смогут посмотреть игру на местном канале «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 24 матча, набрал 29 очков и перед этим игровым днем занимал шестое место на «Западе», предыдущим соперником красно-белых была «Сибирь» (6:3). У обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» — 25 игр, 36 очков и первая строчка в конференции, в понедельник железнодорожники уступили «Торпедо» (1:2).