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Сегодня, 21:41

«Локомотив» обыграл «Спартак» и одержал 11-ю подряд победу в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» в гостях победил «Спартак» (2:0).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» в гостях победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

По одной шайбе забросили Даниил Тесанов и Егор Сурин.

Голкипер ярославцев Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 24 броска по воротам.

«Локомотив» (48 очков) одержал 11-ю победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. У «Спартака» (35) прервалась серия из пяти поражений кряду. Красно-белые идут вторыми на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тесанов — 2 (Кирьянов), 21:51 — 0:1. Сурин — 4 (Фрэз, Бут), 41:06 — 0:2.

Вратари: Николаев (59:12) — Исаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (9+5+10) — 29 (9+10+10).

Судьи: Раминг, Фатеев.

12 ноября. Москва. Мегаспорт. 7186 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)

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