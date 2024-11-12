«Локомотив» обыграл «Спартак» и одержал 11-ю подряд победу в КХЛ

Сегодня, 21:41
«Локомотив» в гостях победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
По одной шайбе забросили Даниил Тесанов и Егор Сурин.
Голкипер ярославцев Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 24 броска по воротам.
«Локомотив» (48 очков) одержал 11-ю победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. У «Спартака» (35) прервалась серия из пяти поражений кряду. Красно-белые идут вторыми на «Западе».
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Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Тесанов — 2 (Кирьянов), 21:51 — 0:1. Сурин — 4 (Фрэз, Бут), 41:06 — 0:2.
Вратари: Николаев (59:12) — Исаев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (9+5+10) — 29 (9+10+10).
Судьи: Раминг, Фатеев.
12 ноября. Москва. Мегаспорт. 7186 зрителей.