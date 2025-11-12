«Локомотив» без Радулова выиграл у «Спартака» в Москве, у Герната 2+1

«Локомотив» на выезде победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3. У гостей 3 (2+1) очка набрал Мартин Гернат. У хозяев шайбы забросили Люк Локхарт, Андрей Миронов и Данил Пивчулин. У ярославского клуба матч пропустил форвард Александр Радулов. «Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на первое место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 29 очками — на 6-й строчке. В следующем матче «Локомотив» примет «Барыс» 15 ноября, «Спартак» сыграет дома с «Северсталью» 14 ноября. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Локомотив

AlAr Жамнов достиг своего потолка! Понимают ли это боссы команды? 13.11.2025

Константин Мишин Ярош - единственный приличный и грамотно играющий защитник у красно-белых... страшно подумать что бы было у нас в обороне, если бы его не взяли... Кин слишком увлекается атакой, Вишневский и Миронов уже не тянут на высоком уровне... Орлов только в паре с Ярошом показывает нормальную игру... Иванов, Ефремов, Королёв, - им давно уже пора начать нормально играть!!! как можно было в такой ситуации отдать Савикова - непонятно... 13.11.2025

Бурый аз есьм :steam_locomotive: 13.11.2025

Сергей Макурин Такой слабой пары вратарей давно в Спартаке не было. В защите по прежнему хаос. Куда Вишневский рванул, когда пятый забили. Короче нужно усиливать вратарскую позицию и защиту. Каждая игра не меньше три пропускаем. 13.11.2025

555 555 Начали за здравие,а закончили за упокой. 12.11.2025

555 555 Уж очень гостеприимными мы сегодня были. 12.11.2025

555 555 Ещё полвека ждать будем?! 12.11.2025

Adiоs Amigos R Забирайте Самсонова у Сочи, с этими вратарями без шансов в плове. 12.11.2025

Владимир Тюсин Прошу прощение. Алесей Юрьевич. Но суть это не меняет. Уйти с мостика. Вы первый в хоккее 12.11.2025