Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

12 ноября, 21:56

«Локомотив» без Радулова выиграл у «Спартака» в Москве, у Герната 2+1

Руслан Минаев
Хоккеисты «Локомотива».
Фото ХК Локомотив

«Локомотив» на выезде победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У гостей 3 (2+1) очка набрал Мартин Гернат. У хозяев шайбы забросили Люк Локхарт, Андрей Миронов и Данил Пивчулин.

У ярославского клуба матч пропустил форвард Александр Радулов.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на первое место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 29 очками — на 6-й строчке.

В следующем матче «Локомотив» примет «Барыс» 15 ноября, «Спартак» сыграет дома с «Северсталью» 14 ноября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Локомотив

10

  • AlAr

    Жамнов достиг своего потолка! Понимают ли это боссы команды?

    13.11.2025

  • Константин Мишин

    Ярош - единственный приличный и грамотно играющий защитник у красно-белых... страшно подумать что бы было у нас в обороне, если бы его не взяли... Кин слишком увлекается атакой, Вишневский и Миронов уже не тянут на высоком уровне... Орлов только в паре с Ярошом показывает нормальную игру... Иванов, Ефремов, Королёв, - им давно уже пора начать нормально играть!!! как можно было в такой ситуации отдать Савикова - непонятно...

    13.11.2025

  • Бурый аз есьм

    :steam_locomotive:

    13.11.2025

  • Сергей Макурин

    Такой слабой пары вратарей давно в Спартаке не было. В защите по прежнему хаос. Куда Вишневский рванул, когда пятый забили. Короче нужно усиливать вратарскую позицию и защиту. Каждая игра не меньше три пропускаем.

    13.11.2025

  • 555 555

    Начали за здравие,а закончили за упокой.

    12.11.2025

  • 555 555

    Уж очень гостеприимными мы сегодня были.

    12.11.2025

  • 555 555

    Ещё полвека ждать будем?!

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Забирайте Самсонова у Сочи, с этими вратарями без шансов в плове.

    12.11.2025

  • Владимир Тюсин

    Прошу прощение. Алесей Юрьевич. Но суть это не меняет. Уйти с мостика. Вы первый в хоккее

    12.11.2025

  • Владимир Тюсин

    Алксандр Юриевич. Там все было видно. Хоккей уровня Профи. Размазал Чемпион по бортам,А Вы просто удалились. Это очень, для Вас плохо. А Мы титул подождем

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК Спартак (Москва)
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя