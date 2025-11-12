«Локомотив» без Радулова выиграл у «Спартака» в Москве, у Герната 2+1

12 ноября, 21:56
«Локомотив» на выезде победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.
У гостей 3 (2+1) очка набрал Мартин Гернат. У хозяев шайбы забросили Люк Локхарт, Андрей Миронов и Данил Пивчулин.
У ярославского клуба матч пропустил форвард Александр Радулов.
«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на первое место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 29 очками — на 6-й строчке.
В следующем матче «Локомотив» примет «Барыс» 15 ноября, «Спартак» сыграет дома с «Северсталью» 14 ноября.
Жамнов достиг своего потолка! Понимают ли это боссы команды?
13.11.2025
Константин Мишин
Ярош - единственный приличный и грамотно играющий защитник у красно-белых... страшно подумать что бы было у нас в обороне, если бы его не взяли... Кин слишком увлекается атакой, Вишневский и Миронов уже не тянут на высоком уровне... Орлов только в паре с Ярошом показывает нормальную игру... Иванов, Ефремов, Королёв, - им давно уже пора начать нормально играть!!! как можно было в такой ситуации отдать Савикова - непонятно...
13.11.2025
Бурый аз есьм
13.11.2025
Сергей Макурин
Такой слабой пары вратарей давно в Спартаке не было. В защите по прежнему хаос. Куда Вишневский рванул, когда пятый забили. Короче нужно усиливать вратарскую позицию и защиту. Каждая игра не меньше три пропускаем.
13.11.2025
555 555
Начали за здравие,а закончили за упокой.
12.11.2025
555 555
Уж очень гостеприимными мы сегодня были.
12.11.2025
555 555
Ещё полвека ждать будем?!
12.11.2025
Adiоs Amigos R
Забирайте Самсонова у Сочи, с этими вратарями без шансов в плове.
12.11.2025
Владимир Тюсин
Прошу прощение. Алесей Юрьевич. Но суть это не меняет. Уйти с мостика. Вы первый в хоккее
12.11.2025
Владимир Тюсин
Алксандр Юриевич. Там все было видно. Хоккей уровня Профи. Размазал Чемпион по бортам,А Вы просто удалились. Это очень, для Вас плохо. А Мы титул подождем
12.11.2025