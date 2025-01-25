«Спартак» отыгрался с 0:2 и победил «Локомотив»

«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:2). Нападающий красно-белых Александр Пашин набрал 3 (2+1) очка.

Ярославцы во второй раз в сезоне проиграли два встречи подряд.

«Спартак» (62 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» (78) — на первой строчке.

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«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Голы: Фрэз — 8 (Кирьянов, Паник), 4:23 — 0:1. Кирьянов — 4 (Фрэз), 16:36 — 0:2. Пашин — 10 (Галимов), 28:38 — 1:2. Пашин — 11 (Голдобин, Морозов), 35:33 — 2:2. Галимов — 8 (Рубцов, Пашин), 49:44 — 3:2. Миронов — 7 (бол., Филин, Рубцов), 57:57 — 4:2.

Вратари: Загидулин — Мельничук.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (9+12+6) — 34 (12+10+12).

Судьи: Беляев, Юдаков.

25 января. Москва. Мегаспорт. 9680 зрителей.