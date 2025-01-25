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Сегодня, 12:45

«Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram
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«Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Ярославль) встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 25 января. Игра будет проходить во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Ярославле игру также будет показывать канал «Первый ярославский».

Ключевые события игры «Спартак» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 78 очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» провел 46 игр и набрал 60 очков. Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие два матча завершились победами ярославцев — 2:0 в Москве 12 ноября 2024 года и 5:4 в Ярославле 10 января.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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