«Спартак» уступил «Металлургу», проиграв в шестом матче подряд

«Спартак» дома проиграл «Металлургу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:6.

Дублями за гостей отметились Данила Юров и Никита Михайлис. Еще по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко.

За красно-белых отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.

«Спартак» потерпел шестое поражение подряд. Команда Алексея Жамнова с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (74 очка) продолжает лидировать на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)

Голы: Юров — 15 (Петунин, Еременко), 22:57 — 0:1. Зернов — 14 (Орехов, Карпов), 25:43 — 0:2. Вовченко — 5 (бол., Пресс, Юров), 30:57 — 0:3. Михайлис — 13 (бол., Гераськин), 43:28 — 0:4. Голдобин — 30 (Галимов, Кин), 47:09 — 1:4. Михайлис — 14 (Орехов, Петунин), 48:41 — 1:5. Юров — 16 (Пресс, Маклюков), 57:04 — 1:6. Цыплаков — 23 (Беляев), 59:04 — 2:6.

Вратари: Рибар — Набоков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 42 (22+7+13) — 43 (11+22+10).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

14 января. Москва. Мегаспорт. 9205 зрителей