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21 марта, 21:47

«Спартак» победил «Металлург» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
Игроки «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» дома обыграл «Металлург» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:2.

За красно-белых забили Максим Цыплаков, Иван Морозов, Николай Голдобин, оформивший дубль, и Павел Порядин. У магнитогорцев отличились Денис Зернов и Макар Хабаров.

Таким образом, команде Алексея Жамнова удалось сократить отставание в серии — 1-2. Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Цыплаков — 2 (Локтионов), 4:34 — 1:0. Морозов — 3 (Порядин), 17:28 — 2:0. Зернов — 2, 20:15 — 2:1. Я. Хабаров — 1 (Минулин, Петунин), 41:59 — 2:2. Голдобин — 2 (Морозов), 46:47 — 3:2. Порядин — 2 (Вишневский, Бурмистров), 51:43 — 4:2. Голдобин — 3 (п.в., Морозов), 57:59 — 5:2.

Вратари: Николаев — Набоков (57:11 — 57:59).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 43 (19+8+16) — 28 (9+10+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

21 марта. Москва. Мегаспорт. 11128 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Источник: Сетка Кубка Гагарина
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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