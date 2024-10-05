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«Спартак» — «Металлург»: смотреть матч КХЛ онлайн 5 октября

«Спартак» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября. Игра на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве начнется в 17.00.

Транслировать матч «Спартак» — «Металлург» будут канал «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и онлайн-платформа «Кинопоиск». Все варианты просмотра — при наличии подписки на ресурс или стриминговый сервис.

Кроме того, трансляция матча «Спартак» — «Металлург» пройдет на магнитогорском канале «ТВ-ИН» (начало эфира в 18.50 по местному времени) для жителей этого региона.

Ключевые события игры «Спартак» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Спартак» провел 11 матчей и набрал 18 очков, у «Металлурга» — 12 игр и 10 очков.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)

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