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30 марта, 15:15

«Спартак» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

Трансляция игры «Спартак» — «Металлург» начнется в 16.15
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Металлурга» Данила Юров.
Данила Юров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» встретится с «Металлургом» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ 30 марта в Москве. Игра пройдет на домашней арене красно-белых «Мегаспорт». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Спартак» — «Металлург» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями шестой игры серии «Спартак» — «Металлург» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу команды из Магнитогорска. Ранее, 28 марта, красно-белые в гостях потерпели поражение от «Металлурга» со счетом 3:5. Матчи серии идут до четырех побед.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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