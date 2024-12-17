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Сегодня, 11:35

«Спартак» не намерен обменивать форварда Голдобина

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что московская команда не рассматривала возможность обмена нападающего Николая Голдобина.

«Ничего такого по Голдобину мы не рассматривали и не обсуждали. Пытаемся донести до него все те моменты, где он может усилить свою игру. Мы знали, что у него существует проблема второго сезона, но я больше думал, что здесь зависит многое от головы, от его желания. Надеюсь, что вторую часть сезона он проведет намного сильнее», — цитирует Жамнова ТАСС.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий набрал 25 (7+18) очков за 32 матча. Голдобин становился лучшим бомбардиром минувшего сезона FONBET КХЛ.

Источник: ТАСС
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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