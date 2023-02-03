«Нефтехимик» на выезде обыграл «Спартак»

Сегодня, 22:00
«Нефтехимик» одержал победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе москвичей отличились нападающие Максим Цыплаков и Федор Свечков.
За «Нефтехимик» забросили нападающие Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и защитник Евгений Кашников.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.
«Нефтехимик» располагается на 8-й строчке «Востока» с 61 очком за 59 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Бикмуллин — 4 (Сидоров, Кизимов), 14:42 — 0:1. Кашников — 4 (бол., Чивилев), 26:04 — 0:2. Порядин — 18 (Камара), 45:01 — 0:3. Цыплаков — 9 (Принс), 49:12 — 1:3. Свечков — 3, 59:14 — 2:3.
Вратари: Рибар (Куликов, 44:15,Рибар, 45:01, 57:33 — 59:14, 59:47) — Судницин.
Штраф: 15 — 8.
Броски: 40 (17+12+11) — 26 (6+16+4).
Судьи: Спирин, Фатеев.
3 февраля. Москва. Мегаспорт.