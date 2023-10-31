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31 октября, 23:52

«Спартак» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Спартак» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции (36 очков в 25 матчах). «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку на «Востоке» (25 очков в 24 играх).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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