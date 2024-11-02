«Спартак» обменял нападающего Заседу в «Авангард»

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа в результате обмена перешел в «Авангард», сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что за права на 25-летнего форварда в омский клуб, «Спартак» получил права на нападающего Глеба Трикозова, 17-летнего защитника Владислава Ухмылова и денежную компенсацию.

Заседа еще в декабре 2023-го заявлял о желании покинуть московский клуб, но тогда не был обменян.

Форвард выступал за «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах за красно-белых.