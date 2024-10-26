«Спартак» обратился к руководству КХЛ с просьбой оценить высказывания главного тренера и генерального менеджера СКА Романа Ротенберга про болельщиков московского клуба.

25 октября после окончания выездного матча петербуржцев с красно-белыми (5:2) Ротенберг заявил, что болельщики красно-белых всю игру скандировали матерные кричалки, и что подобное происходит на каждом матче этой команды. На трибунах во время матча скандировали: «СКА — позор российского хоккея».

«В прямом эфире федерального канала, а также на официальной пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире, Ротенберг позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей лиги. В свойственной ему манере вседозволенности, главный тренер СКА под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику.

Считаем данные неуравновешенные и истеричные заявления провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд.

Обращаем внимание, что это не первый случай его неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента ФХР, члена совета директоров, заместителя председателя правления КХЛ. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — говорится в заявлении клуба.

Также в заявлении отмечено, что именно представители петербургского клуба неоднократно употребляли нецензурные слова в общении с судьми.

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