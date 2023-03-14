«Спартак» объявил о назначении Жамнова на пост главного тренера

Алексей Жамнов утвержден на пост главного тренера «Спартак» , сообщает пресс-служба клуба.

С 2015 года Жамнов входит в руководство московского клуба, работая на должности вице-президента и генерального менеджера клуба, а затем Советника председателя наблюдательного совета и руководителя проекта «Академия «Спартак». Он имеет опыт работы в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» в сезоне КХЛ-2018/19.

Также Жамнов является главным тренером сборной России. Контракт с национальной командой истекает в июне этого года.

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.