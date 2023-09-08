«Спартак» объявил о возвращении Джоуи Кина

Сегодня, 14:42
Как и сообщал «СЭ», «Спартак» подписал новый контракт с защитником Джоуи Кином.
24-летний американец играл за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.
После трех матчей «Спартак» с 4 очками занимает четвертое место в Западной Конференции КХЛ.
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|0
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|3
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|3
|0
|8.09
|19:00
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Торпедо – Динамо Мн
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|8.09
|19:00
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Витязь – Трактор
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|8.09
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Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
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Ак Барс – Куньлунь
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|19:30
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Спартак – Адмирал
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