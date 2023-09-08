«Спартак» объявил о возвращении Джоуи Кина

Как и сообщал «СЭ», «Спартак» подписал новый контракт с защитником Джоуи Кином.

24-летний американец играл за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.

После трех матчей «Спартак» с 4 очками занимает четвертое место в Западной Конференции КХЛ.