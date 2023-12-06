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Сегодня, 01:31

«Спартак» объявил о возвращении Ковальчука

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Ковальчук.
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«Спартак» на официальном сайте объявил о возвращении нападающего Ильи Ковальчука.

Пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях видеопрезентацию новичка. За красно-белых он будет выступать под номером 71.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подписал со «Спартаком» контракт до конца сезона.

40-летний Ковальчук является воспитанником «Спартака». С 2021 года хоккеист был без команды после ухода из «Авангарда».

Ранее форвард также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА, а в НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Илья Ковальчук. Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова
Илья Ковальчук
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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