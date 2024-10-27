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Сегодня, 12:14

«Спартак» объявил об уходе Игоря Уланова из тренерского штаба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член тренерского штаба «Спартака» Игорь Уланов покинул клуб, сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Благодарим Игоря Сергеевича за работу в тренерском штабе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении московского клуба.

Уланов в третий раз в карьере вошел в штаб «Спартака» в 2023 году. До этого он уже работал в клубе с 2015 по 2016 годы и с 2018-го по 2020-й. В сезоне-2018/19 специалист был исполняющим обязанности главного тренера команды.

Источник: ХК «Спартак»
Игорь Уланов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)

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