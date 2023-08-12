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Сегодня, 16:47

«Спартак» обыграл «Амур» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Спартак» победил «Амур» в товарищеской встрече — 5:2.

У красно-белых забивали Иван Морозов (дубль), Николай Голдобин, Михал Чайковски и Даниэль Усманов. У хабаровчан голы на счету Станислава Бочарова и Владислава Барулина.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Морозов — 1 (бол., Заседа), 6:35 — 1:0. Бочаров — 2 (Рылов), 12:56 — 1:1. Голдобин — 1 (бол., Морозов, Чайковски), 33:44 — 2:1. Чайковски — 1 (Хохлачев), 36:45 — 3:1. Барулин — 1 (Грачев), 44:03 — 3:2. Усманов — 1 (Хайруллин), 48:18 — 4:2. Морозов — 2 (мен., Порядин), 49:39 — 5:2.

Вратари: Рибар (36:00 — 36:45) — Калниньш.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 27 (7+8+12) — 33 (7+11+15).

Судьи: Бирин, Овчинников.

12 августа. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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