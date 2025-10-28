«Спартак» поднял цены на билеты для болельщиков ЦСКА более чем в два раза

«Спартак» поднял цены для болельщиков ЦСКА на гостевой сектор на матч FONBET чемпионата КХЛ более чем в два раза, сообщила пресс-служба армейцев.

Игра команд состоится на арене «Мегаспорт» 28 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1 950 рублей при заявленной ранее стоимости в 880 рублей», — говорится в заявлении ЦСКА в Telegram-канале.

«Спартак» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 22 баллами располагается на строчку ниже.