«Спартак» поднял цены на билеты для болельщиков ЦСКА более чем в два раза

28 октября, 17:48
«Спартак» поднял цены для болельщиков ЦСКА на гостевой сектор на матч FONBET чемпионата КХЛ более чем в два раза, сообщила пресс-служба армейцев.
Игра команд состоится на арене «Мегаспорт» 28 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1 950 рублей при заявленной ранее стоимости в 880 рублей», — говорится в заявлении ЦСКА в Telegram-канале.
«Спартак» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 22 баллами располагается на строчку ниже.
URMA
Вот поэтому я сегодня буду болеть за ЦСКА. Но на диване!. :grin:
28.10.2025
совва
не пойду, но осуждаю)
28.10.2025
Данила Дегтерев
Как болельщик Спартака говорю хоть я и не люблю хоккей, но, это подло и не красиво с вашей стороны поднимать кому-то цены, из-за вас болельщикам Спартака во всех городах будут поднимать цены не только на хоккей, футбол но и на другие виды спорта.
28.10.2025
Игорь Малышев
Спартаковцы очень любит пенять Зениту, что он льготные билеты на свои матчи распространяет. Очень благородно. Очень.
28.10.2025
фанат
А в это есть вся их суть и сущность.
28.10.2025
Saiga-спринтер
Колхоз - он и с хоккейной вывеской колхоз.
28.10.2025
spartakv08
Ну и для чего это бесмысленное действие? ЦСКА тоже заломит дома. Манагеры рулят...
28.10.2025
B.W.D
Свиньи...
28.10.2025