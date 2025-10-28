Видео
28 октября, 17:48

«Спартак» поднял цены на билеты для болельщиков ЦСКА более чем в два раза

Алина Савинова

«Спартак» поднял цены для болельщиков ЦСКА на гостевой сектор на матч FONBET чемпионата КХЛ более чем в два раза, сообщила пресс-служба армейцев.

Игра команд состоится на арене «Мегаспорт» 28 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1 950 рублей при заявленной ранее стоимости в 880 рублей», — говорится в заявлении ЦСКА в Telegram-канале.

«Спартак» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 22 баллами располагается на строчку ниже.

Источник: https://t.me/cska_hockey/27407
8

  • URMA

    Вот поэтому я сегодня буду болеть за ЦСКА. Но на диване!. :grin:

    28.10.2025

  • совва

    не пойду, но осуждаю)

    28.10.2025

  • Данила Дегтерев

    Как болельщик Спартака говорю хоть я и не люблю хоккей, но, это подло и не красиво с вашей стороны поднимать кому-то цены, из-за вас болельщикам Спартака во всех городах будут поднимать цены не только на хоккей, футбол но и на другие виды спорта.

    28.10.2025

  • Игорь Малышев

    Спартаковцы очень любит пенять Зениту, что он льготные билеты на свои матчи распространяет. Очень благородно. Очень.

    28.10.2025

  • фанат

    А в это есть вся их суть и сущность.

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Колхоз - он и с хоккейной вывеской колхоз.

    28.10.2025

  • spartakv08

    Ну и для чего это бесмысленное действие? ЦСКА тоже заломит дома. Манагеры рулят...

    28.10.2025

  • B.W.D

    Свиньи...

    28.10.2025

