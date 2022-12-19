«Спартак» подписал контракт до конца сезона с защитником Емелиным

Как сообщал «СЭ», «Спартак» подписал контракт с защитником Алексеем Емелиным.

По данным пресс-службы клуба, соглашение с трехкратным обладателем Кубка Гагарина рассчитано до конца сезона.

36-летний Емелин — обладатель золота, серебра и бронзы чемпионатов мира, участник Олимпийских игр и Кубка мира в составе сборной России. Также у защитника есть опыт игры в НХЛ. Он провел в лиге почти 500 игр за «Монреаль» и «Нэшвилл».

Нынешний чемпионат КХЛ Емелин начал в минском «Динамо», сделав 9 передач в 38 играх. Всего в КХЛ на его счету 134 очка (39+ 95) в 465 матчах.