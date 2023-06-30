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Сегодня, 18:16

«Спартак» подписал новые контракты с Ивановым и Сусуевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» заключил новые контракты с защитником Даниилом Ивановым и нападающим Никитой Сусуевым сроком на четыре года.

В минувшем сезоне 19-летний Иванов стал лучшим защитником-снайпером Кубка Петрова и чемпионом ВХЛ, набрав 24 (13+11) очка в 56 матчах за «Химик». Также Даниил набрал 20 (3+17) очков в 24 играх за молодежку красно-белых и провел дебютный матч за «Спартак» в КХЛ.

18-летний Сусуев успешно дебютировал в системе «Спартака», набрав 34 (13+21) очка в 45 матчах за молодежку красно-белых и стал самым юным автором гола за «Спартак» в КХЛ, сделав дубль в ворота «Трактора» в возрасте 17 лет и 294 дней.

На взрослом уровне Никита провел восемь матчей (2+0) за основу «Спартака» и четыре игры (0+1) за «Химик» в ВХЛ, а также был выбран клубом «Сент-Луисом» в седьмом раунде драфта НХЛ, под 202 номером.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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