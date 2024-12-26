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Сегодня, 15:10

«Спартак» подписал новый контракт с Филиным

Алина Савинова
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«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Егором Филиным, сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение 25-летнего форварда с красно-белыми действует до 2027 года и имеет двусторонний характер.

«Состав спартаковцев уже сложно представить без связки энергичных и готовых на все ради команды Филина и Беляева. Желаем нашему самоотверженному Егору успешной и результативной игры с победами в составе московского «Спартака»!» — говорится в заявлении команды.

Филин дебютировал за «Спартак» в КХЛ в прошлом сезоне. Всего за московскую команду он провел 85 матчей, набрав 30 (13+17) очков.

Источник: https://t.me/hc_spartak/22930
Егор Филин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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