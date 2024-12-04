Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:49

«Спартак» подпишет канадского форварда Перлини

Михаил Зислис
Обозреватель
Брендан Перлини.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

По информации «СЭ», канадский нападающий Брендан Перлини перейдет в «Спартак».

Последним клубом Перлини был «Шарлотт», за который он выступал в АХЛ в сезоне-2023/24. Форвард набрал 20 (9+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата и отметился одной шайбой за одну игру в плей-офф.

28-летний форвард сыграл 262 матча в НХЛ за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», набрав в них 81 (50+31) очко.

После 34 матчей «Спартак» с 48 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

Брендан Перлини
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Сегодня
Вчера
Неделя