«Спартак» подпишет новый контракт с защитником Кином

Как стало известно «СЭ», «Спартак» договорился о новом контракте с защитником Джоуи Кином.

Менеджмент столичного клуба ранее рассматривал другие варианты по использованию прав на американца, но потом решил сохранить игрока в своем составе.

24-летний американец играет за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.