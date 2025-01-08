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Сегодня, 13:20

«Спартак» попросил своих фанатов не реагировать на возможные провокации в матче против СКА

Сергей Ярошенко
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«Спартак» попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА.

«Наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга». «Спартак» официально ответил главному тренеру СКА

После матча в Москве, который прошел 25 октября 2024 года, главный тренер СКА Роман Ротенберг негативно высказался о поведении болельщиков красно-белых, которые, по его словам, скандировали матерные кричалки.

В ответ на это московский клуб выступил с заявлением в адрес наставника петербургского клуба, в котором указал, что высказывания Ротенберга позорят российский хоккей, а также попросил лигу оценить его комментарий в адрес болельщиков красно-белых. Лига осудила поведение фанатов «Спартака» и выписала клубу денежный штраф.

Также КХЛ вынесла предупреждение в адрес СКА и лично Ротенберга. В лиге призвали руководство клуба обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного в будущем.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Наказаны все! КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов и вынесла предупреждение Ротенбергу
Встреча между командами пройдет 8 января в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 мск.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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