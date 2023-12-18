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Сегодня, 16:58

«Спартак» представил новую форму в стиле «Народных гуляний»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» представил новую форму, в которой команда сыграет предстоящие домашние матчи с минским «Динамо» и «Куньлунем».

Комплект стилизован под праздник «Народных гуляний», которые пройдут в «Лужниках».

Основная часть формы стилизована под древнерусский узор, выстроенный с помощью ромбов. Надпись «Спартак» на груди выполнена в стиле старославянских написаний.

«Спартак» проведет матч с минским «Динамо» 22 декабря, игра с «Куньлунем» состоится 24 декабря.

Красно-белые лидируют в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 56 очками в 41 матче.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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