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Сегодня, 16:18

«Спартак» приобрел у «Локомотива» защитника Бычкова в обмен на денежную компенсацию

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Роман Бычков продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает пресс-служба московского клуба.

Красно-белые получили права на 23-летнего игрока в обмен на денежную компенсацию.

«Приветствуем Романа Бычкова в системе московского «Спартака» и желаем игроку успехов в новом сезоне!», — говорится в сообщении команды.

Ранее Бычков провел 49 матчей в КХЛ за «Локомотив» и хабаровский «Амур», а также принимал участие на молодежном чемпионате мира-2021. Российский защитник был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ.

Источник: https://t.me/hc_spartak/18708
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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