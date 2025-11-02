«Спартак» продлил контракт с голкипером Волохиным

Вратарь Евгений Волохин продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение с голкипером рассчитано на три года.

Волохин присоединился к московскому клубу летом этого года в результате обмена с «Сочи».

В прошлом сезоне в FONBET чемпионате КХЛ за «Сочи» он сыграл 28 матчей. На драфте НХЛ-2023 Волохин был выбран «Монреалем» под 144-м номером.

За красно-белых в текущем сезоне КХЛ голкипер сыграл два матча и принес команде победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) и «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б)

«Спартак» набрал 25 очков в 20 матчах и занимает седьмое место на «Западе»