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Сегодня, 18:00

«Спартак» продлил контракт с Николаевым, «Торпедо» подписало новое соглашение с Бокуном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Дмитрием Николаевым, сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение с 23-летним россиянином будет действовать до конца апреля 2026 года.

Николаев перешел в «Спартак» в сезоне-2023/24 в результате обмена с «Нефтехимиком». Голкипер провел за красно-белых 5 матчей и одержал 4 победы при 87,9 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,22.

«Торпедо» продлило контракт с защитником Даниилом Бокуном до конца апреля 2025 года. В сезоне-2023/24 27-летний белорус набрал 9 (3+6) очков в 43 матчах за нижегородцев.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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