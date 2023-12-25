«Спартак» продлил контракт с Николаевым, «Торпедо» подписало новое соглашение с Бокуном

«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Дмитрием Николаевым, сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение с 23-летним россиянином будет действовать до конца апреля 2026 года.

Николаев перешел в «Спартак» в сезоне-2023/24 в результате обмена с «Нефтехимиком». Голкипер провел за красно-белых 5 матчей и одержал 4 победы при 87,9 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,22.

«Торпедо» продлило контракт с защитником Даниилом Бокуном до конца апреля 2025 года. В сезоне-2023/24 27-летний белорус набрал 9 (3+6) очков в 43 матчах за нижегородцев.