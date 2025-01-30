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Сегодня, 22:00

СКА победил «Спартак» в Москве

Нападающий СКА Григорий Кузьмин (№ 59) забросил первую шайбу в матче против «Спартака» (4:3 Б).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл СКА (3:4 Б).

После третьей пропущенной шайбы москвичи заменили вратаря: вместо Артема Загидулина вышел Дмитрий Николаев.

Решающий бросок в серии буллитов на счету нападающего Ивана Демидова, гости одержали третью победу подряд.

Защитник питерцев Илья Карпухин набрал 2 (1+1) очка, форвард красно-белых Иван Морозов отдал 2 голевые передачи.

«Спартак» (65 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (63) — на шестой строчке.

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«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кузьмин — 6 (Карпухин), 7:41 — 0:1. Карпухин — 5, 23:05 — 0:2. Григоренко — 14 (Алистров), 25:05 — 0:3. Голдобин — 11 (Морозов, Мальцев), 43:02 — 1:3. Порядин — 19 (бол., Локтионов, Морозов), 51:56 — 2:3. Королев — 2 (мен., Пашин, Рубцов), 55:29 — 3:3.

Победный буллит: И. Демидов.

Вратари: Загидулин (Николаев, 25:05) — Плешков (55:08 — 55:20).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (9+14+15+3) — 33 (12+12+6+3).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

30 января. Москва. Мегаспорт. 8850 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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