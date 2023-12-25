«Спартак»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

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С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Спартак» сыграет пять матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Ниже приведена подробная информация о расписании и времени начала игр (мск) команды тренера Алексея Жамнова.
Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре «СЭ». Смотрите видеотрансляции матчей на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке.
26 декабря. 19.00. «Торпедо» — «Спартак»
Онлайн-трансляция
28 декабря. 19.10. «Динамо» Мн — «Спартак»
Онлайн-трансляция
30 декабря. 17.00. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция
5 января. 17.30. ЦСКА — «Спартак»
Онлайн-трансляция
7 января. 17.00. «Динамо» М — «Спартак»
Онлайн-трансляция
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