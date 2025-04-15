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15 апреля, 17:10

«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в матче Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина во вторник, 15 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Салават Юлаев» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Уфе игру также будет показывать местный канал «БСТ».

После двух матчей серии счет 1-1. В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» победил «Северсталь», а «Салават Юлаев» прошел «Сибирь».

Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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