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17 апреля, 18:00

«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Спартак» и «Салават Юлаев» сыграют четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ 17 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Салават Юлаев» сыграют четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ в четверг, 17 апреля. Начало игры в Москве на арене «Мегаспорт» — в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Уфы также посмотреть хоккей на местном телеканале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Салават Юлаев» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 2-1 в пользу красно-белых. Уфимцы выиграли первый матч на домашнем льду (4:1), спартаковцы победили во втором и третьем матчах — в гостях и дома (5:4 ОТ, 4:2).

Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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