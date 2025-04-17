Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

17 апреля, 22:01

«Спартак» одержал третью победу в серии с «Салаватом Юлаевым»

«Спартак» победил «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Кубка Гагарина
Руслан Минаев
Хоккеисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» дома обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 6:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Адам Ружичка, два гола забил Иван Морозов. У гостей шайбы забросили Джошуа Ливо и Динар Хафизуллин.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Уфе 19 апреля. В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

Голы: Морозов — 2 (бол., Голдобин, Локтионов), 8:12 — 1:0. Мальцев — 3 (бол., Пашин, Ружичка), 8:47 — 2:0. Филин — 1 (Локтионов), 11:39 — 3:0. Ливо — 2 (бол., Уилсон, Ремпал), 20:37 — 3:1. Хафизуллин — 2 (бол., Хмелевский), 30:35 — 3:2. Морозов — 3 (бол., Ружичка), 47:12 — 4:2. Ружичка — 7 (п.в., Миронов), 58:04 — 5:2. Беляев — 1 (Мансуров, Зайцев), 58:38 — 6:2.

Вратари: Загидулин — Самонов (57:40 — 58:04).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 25 (12+6+7) — 32 (10+14+8).

Судьи: Гашилов, Дударов.

17 апреля. Москва. Мегаспорт. 11833 зрителя.

Счет в серии: 3-1

59
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Динамо» Минск — «Трактор»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
«Ак Барс» — «Динамо»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
В СКА сменится тренерский штаб. Кто и за что отвечает в его структуре?
Канадский провокатор раздражает всю КХЛ. Но представить без него «Динамо» невозможно
Кубок Гагарина, расписание и результаты матчей 18 апреля: «Динамо» Минск — «Трактор», «Ак Барс» — «Динамо» Москва
«Салават» засудили? В чем настоящие проблемы команды из Уфы? «Авангард» не спасется? Выводы по дню плей-офф КХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя