«Салават Юлаев» победил «Спартак», Ливо и Хмелевский оформили по дублю

«Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Спартак» со счетом 5:2.

В составе уфимцев по дублю оформили Джош Ливо и Александр Хмелевский, еще один гол на счету Дениса Яна, который забросил дебютную шайбу за «Салават». В составе москвичей отличились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов.

После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Ливо — 6 (Шаров), 1:19 — 0:1. Мальцев — 6, 2:59 — 1:1. Ян — 2 (Панин, Набиев), 37:36 — 1:2. Хмелевский — 6 (Ремпал, Науменков), 38:49 — 1:3. Ливо — 7 (Алалыкин, Шаров), 41:09 — 1:4. Хмелевский — 7 (Тодд), 47:01 — 1:5. Локтионов — 3 (Пашин, Миронов), 54:48 — 2:5.

Вратари: Рибар — Самонов.

Штраф: 6 — 9.

Броски: 30 (12+10+8) — 46 (12+18+16).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

10 октября. Москва. Мегаспорт.