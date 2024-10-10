«Салават Юлаев» победил «Спартак», Ливо и Хмелевский оформили по дублю

Сегодня, 21:47
«Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Спартак» со счетом 5:2.
В составе уфимцев по дублю оформили Джош Ливо и Александр Хмелевский, еще один гол на счету Дениса Яна, который забросил дебютную шайбу за «Салават». В составе москвичей отличились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов.
После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Ливо — 6 (Шаров), 1:19 — 0:1. Мальцев — 6, 2:59 — 1:1. Ян — 2 (Панин, Набиев), 37:36 — 1:2. Хмелевский — 6 (Ремпал, Науменков), 38:49 — 1:3. Ливо — 7 (Алалыкин, Шаров), 41:09 — 1:4. Хмелевский — 7 (Тодд), 47:01 — 1:5. Локтионов — 3 (Пашин, Миронов), 54:48 — 2:5.
Вратари: Рибар — Самонов.
Штраф: 6 — 9.
Броски: 30 (12+10+8) — 46 (12+18+16).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
10 октября. Москва. Мегаспорт.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11