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21 апреля, 21:50

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Сергей Ярошенко
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Спартак» в шестом матче серии.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Спартак» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

У гостей голы на счету Владислава Ефремова и Алексея Василевского. У хозяев единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмая решающая игра серии пройдет 23 апреля в Уфе.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ефремов — 3 (Черный, Зоркин), 23:25 — 0:1. Лукьянцев — 3 (Мансуров, Мальцев), 27:23 — 1:1. Василевский — 2, 74:21 — 1:2.

Вратари: Загидулин — Вязовой.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (11+10+11+9) — 24 (2+12+5+5).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

21 апреля. Москва. Мегаспорт.

Счет в серии: 3-3.

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Хоккей
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ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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