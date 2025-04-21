«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Спартак» в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

21 апреля, 21:50
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Спартак» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.
У гостей голы на счету Владислава Ефремова и Алексея Василевского. У хозяев единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев.
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмая решающая игра серии пройдет 23 апреля в Уфе.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ефремов — 3 (Черный, Зоркин), 23:25 — 0:1. Лукьянцев — 3 (Мансуров, Мальцев), 27:23 — 1:1. Василевский — 2, 74:21 — 1:2.
Вратари: Загидулин — Вязовой.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 41 (11+10+11+9) — 24 (2+12+5+5).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
21 апреля. Москва. Мегаспорт.
Счет в серии: 3-3.