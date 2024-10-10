«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Спартак» и «Салават Юлаев» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 10 октября. Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Встречу «Спартак» — «Салават Юлаев» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и КХЛ. Также трансляция доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (доступ к сервису возможен при наличии подписки).

Кроме того, жители Уфы смогут посмотреть матч на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 21.20 по местному времени).

Ключевые события игры «Спартак» — «Салават Юлаев» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

«Спартак» в этом сезоне сыграл 12 матчей и набрал 18 очков, у «Салавата Юлаева» — 10 игр и 12 очков.