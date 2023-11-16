«Спартак» встретится с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут следить за игрой на телеканале «БСТ». Начнется эфир — в 21.20 по местному времени.

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